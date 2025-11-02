総理就任直後から国際会議や首脳会談が相次ぎ、外交一色の一週間を駆け抜けた高市総理。その手腕をどう評価しているのか、外交のプロに聞きました。きのう夜遅く、韓国から帰国した高市総理。就任直後から立て続けに国際会議に出席し、各国の首脳と絶え間なく会談した怒濤の一週間でした。「外交デビュー」となったASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議。そこで注目されたのが高市総理のアクションです。各国のリーダーと接する