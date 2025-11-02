元AKB48板野友美（34）が2日、都内で、「Beauty＆Medical Collection 2025」トークショーに出演した。現在、「芸能人」「会社経営者」「ディレクター」「1児の母」「アスリートの妻」「プロデュース業」「次世代アイドル育成スクールウ運営」と7つの顔を持つ。「こんなことになっちゃいました」と笑うと、「疲れるけど、14歳から働いていて忙しかったので、その忙しさを感じていたい。常に自分に課題を課して乗り越えていきたいし