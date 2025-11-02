子どもよりスマホが大事？買い物途中の道で父が怒鳴ったわけ遊ぶはずだった父はどこ…？スマホゲームに夢中の父が逃げた場所とは／僕はお父さんが好きじゃない（1）優しい人柄に惹かれてさとると結婚したはるこ。しかしはるこの妊娠をきっかけに、さとるは自己中心的な態度を見せるようになります。産休を取って仕事を続けたかったはるこには、有無を言わさず専業主婦になるよう迫り、2人目の出産後には「お前たちのために働いてや