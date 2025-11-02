【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月1日・2日に、[Alexandros]主催の野外音楽フェス『THIS FES ’25 in Sagamihara』が開催。2年連続で、[Alexandros]の川上洋平（Vo/Gt）と白井眞輝（Gt）の出身地である神奈川県・相模原市で開催されているこのフェス、初日公演には[Alexandros]をはじめ、Chilli Beans.、hard life (UK)、ハルカミライ、くるり、UNISON SQUARE GARDEN、WANIMAという7組が出演し、観客を熱狂させた。こ