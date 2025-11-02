和田アキ子が、11月2日放送の『アッコにおまかせ！』（TBS系）で、来年3月での番組終了を発表。SNSが騒然となっている。芸能記者が語る。「この日の終わり間際、和田さんは神妙な表情で『お時間いただきます』と切り出すと、番組が先月40周年を迎えたことを報告しつつ、『私はずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りを付けたいと思っていました』と言及したのです」番組40周年を目標に続けてきたという和