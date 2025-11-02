●11月 4日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ＮＥ東証グロース情報・通信業 【事業内容】 SaaS（Software as a Service）型EC（電子商取引）支援プラットフォーム 「ネクストエンジン」の運営、ECコンサルティン