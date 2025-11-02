ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」が、3日に開幕する。地元でG1復帰戦を迎える。菊地孝平（47＝静岡）は昨年12月19日の住之江SGグランプリ2nd1走目でフライング。ペナルティーで3月9〜14日のとこなめ71周年記念を最後にG1舞台を踏めなかった。「G1に走れることはうれしいけど、どんなレースでも、いつも通りやってきました」G1だからという特別な思いはなし。変わらず目前のレースに集中する構えだ。「