福岡市の繁華街天神をパレードする「九州レインボープライド」の参加者＝2日午後LGBTQなど性的少数者が安心して生活し、活躍できる社会を目指すイベント「九州レインボープライド」が2日、福岡市で開かれた。当事者や支援者らが「らしく、たのしく、ほこらしく」「カップルではなく『ふうふ』になりたい」などと書かれたプラカードや旗を掲げ、繁華街天神をパレードした。実行委員会によると、約千人が約1時間かけ、約1キロを