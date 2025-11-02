俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜後10：15）の第4話が、きょう2日に放送される。【動画】颯（藤原丈一郎）＆莉津（本田望結）に動き…『すべ恋』第4話予告編今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソー