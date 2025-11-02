お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（６０）、田中裕二（６０）が２日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。３１日に失職が決定した静岡県伊東市の田久保真紀元市長について語った。田久保元市長をめぐっては、東洋大学を?卒業?としていたが、実際は?除籍?だったという学歴詐称疑惑が問題となっていた。同３１日には、田久保元市長のウィットに富んだ返答が話題となった。囲み取材で同番組の小日向アツシディレクターが「市