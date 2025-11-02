ボクシングのＷＢＡ世界バンタム級休養王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）と元世界５階級制覇王者で同級暫定王者ノニト・ドネア（４２＝フィリピン）が１２月に東京で対戦する計画が海外で伝えられている。元東洋太平洋スーパーバンタム級王者でＷａｋｅＲｉｓｅ会長の和気慎吾氏がＹｏｕＴｕｂｅ「和気慎吾リーゼントチャンネル」でフレアジム会長の?あーやん?こと赤井祥彦氏と、この注目対決について意見を交わした。和気氏