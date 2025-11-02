J2も残すは3試合となったJ2リーグ第35節が11月2日に各地で行われ、首位の水戸ホーリーホックはヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利し、勝ち点を67として首位をキープ。次節にもJ1昇格が決まる可能性がある。2位のV・ファーレン長崎はジュビロ磐田に0-1で敗れ、勝ち点63にとどまり、3位のジェフユナイテッド千葉は北海道コンサドーレ札幌を5-2で下し、勝ち点62で追走する展開となった。RB大宮アルディージャはブラウブリッツ秋田に