「Xperia 10 VII」には純正カバー「Style Cover for Xperia 10 VII」が用意されています。スマートフォンのカバーにはサードパーティー製で使い勝手のいいものも多数ありますが、この純正カバーはこれぞシンデレラフィットという遊びほぼゼロ設計で、ちゃんとレンズ周辺もツライチ処理になって見た目もよしというカバーになっていました。Style Cover for Xperia 10 VII XQZ-CBFE| Xperia（エクスペリア） | ソニーhttps://www.son