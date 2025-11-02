人気コスプレイヤー・えなこが披露した、ディズニープリンセスのコスプレ姿が称賛の声を集めてる。２日までにインスタグラムで、ディズニー映画「美女と野獣」に登場するプリンセス・ベルにふんしたコスプレ姿をアップ。お城などをバックに撮影されたショットになっており、「＃Ｄハロ仮装」のハッシュタグが付けられた。この投稿にファンからは「流石としか言えない」「完成度ＭＡＸ」「とんでもない美しさ」「まるで絵画の