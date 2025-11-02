米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ）でドジャースが連覇を果たしたことを受け、トランプ米大統領は２日、自身のＳＮＳで「おめでとうロサンゼルス・ドジャース。驚異のチャンピオンが試合を制した！！！」と祝福した。トランプ氏は、接戦となった第７戦と第６戦について、「彼らほどの男たちでなければ決して勝てなかっただろう。多くのスター選手が勝利を実現させた」と投稿。「ホワイトハウスで会おう！！！」とも述べ、選