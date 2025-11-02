笑顔で練習を見守るDeNAの相川監督（左）＝2日、神奈川県横須賀市DeNAの秋季練習が2日に神奈川県横須賀市で始まり、相川亮二新監督の新体制が動き出した。主力の牧らも参加し、初日から細かいプレーについても確認。「個のプレーを上げていくのは当然のことだが、チーム力を一番大事にしていきたい」と力強く語った。練習前に選手、スタッフを室内練習場に集め「差はそこまで大きくない。チームとして力を付ければ絶対に優勝は