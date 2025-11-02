´Ú¹ñ¥½¥í²Î¼ê¡¦JANG HANEUM¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡¿°Ê²¼¡¢¥Ï¥Ì¥à¡Ë¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHARIMARO¡Ê¥Ï¥ê¥Þ¥í¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇË²õÎÏÈ´·²¡Ä¡ª¥­¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¥Ï¥Ì¥à¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë