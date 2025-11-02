福島市の住宅で敷地内にある杉の木にクマが登っているのが見つかり、その後捕獲されました。【映像】住宅敷地内にクマ 麻酔銃使い捕獲警察によりますと、11月2日午後1時すぎに、福島市の住宅の敷地内にある杉の木に体長1mほどのクマ1頭が登っているのを住民が見つけました。クマはそのまま居座っていましたが、午後4時半ごろに麻酔銃が命中したということです。市や猟友会がクマを捕獲しました。また、福島県内では会津坂