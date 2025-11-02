来年デビュー25周年を迎える3人組ラップグループのケツメイシが10月31日、来年1月28日に新アルバム「ケツノポリス14」を発売することを発表した。31日に配信となった新曲「我が者達よ」のリリックビデオ公開直後、メンバー3人で出演した映像でアルバムの発売を発表。新曲を含む全14曲を収録予定となっている。さらに、約2年ぶりとなる全国アリーナツアー「ケツメイシ25th Anniversary TOURケツメンCAMP 2026」の開催も発表。