人口減少が進む中、新潟で自分の生き方を見つけた若者がいます。今回取材したのは柏崎市・谷根（たんね）集落で生きる前畑彰洋さんと愛美さん。過疎化が進む集落でやりたいことに突き進む２人。なぜ２人が谷根で生きることを決めたのか……テレビ新潟の西辻未侑アナが取材しました。 ◆柏崎市谷根集落に移住した若者 忙しない毎日のなかで耳を澄ますことはありますか。ここは、柏崎・谷根。５０世帯ほどの小さな集落に７年前移