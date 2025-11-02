財政難に苦しむシェフィールド・ウェンズデイ（イングランド2部）の買収に、かつてニューカッスルのオーナーを務めていたマイク・アシュリー氏が動いているようだ。1日、イギリス紙『ガーディアン』が報じた。1867年9月に創設され、現存するフットボールクラブとしては世界で最も古いクラブの一つに数えられる老舗であるシェフィールド・W。20世紀初頭に4回トップリーグを制し、FAカップを3回、リーグカップも1回制したことが