2025明治安田J2リーグ第35節が2日に行われた。水戸ホーリーホックは前半終盤の1点を守り抜き、敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。45分に加藤千尋が挙げた1点を守り抜いて首位をキープした。水戸を追いかける2位V・ファーレン長崎は、昇格プレーオフ圏外8位のジュビロ磐田に敗戦。6月に発足した高木琢也体制でのリーグ戦無敗記録は「15」で止まった。3位ジェフユナイテッド千葉は北海道コンサドーレ札幌に5−2で大勝。ベガル