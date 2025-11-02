歌手和田アキ子（75）が2日、テレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」（日曜午後3時20分）に出演。番組ロケの最終目的地の蒲田で、人生初の羽根つきギョウザに大感激した。和田がアポなしで入店交渉をして、OKされるまで酒を飲めないルールで店巡りをし、3店目にして交渉成立。蒲田の老舗中華料理店「春香園」の2階に入ることができた。蒲田の中華料理では“羽根つきギョウザ”が看板メニュー。もちもちの皮でジューシーな具材を包ん