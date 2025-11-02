明治安田J3リーグのツエーゲン金沢。7連勝を目指し、きょう、ホームでザスパ群馬と対戦しました。現在6連勝中と勢いに乗るツエーゲン金沢は、18位のザスパ群馬と対戦しました。試合が動いたのは、前半16分。ツエーゲンは、ショートコーナーから、嶋田のクロスに、最後は松本が押し込み、先制点を挙げます。追加点を奪いにいきたいツエーゲンでしたが、前半36分、雷の影響で