元ＮＢＡ選手でドジャースの共同オーナーのマジック・ジョンソン氏（６６）が日本人３選手を祝福した。大谷翔平が投打の二刀流を発揮し、山本由伸はフル回転で連覇の立役者となり、佐々木朗希もクローザーとして復活を遂げた。連覇は３人の活躍なしに成し得ず、偉業を見届けたジョンソン氏は「３人の存在は野球にとって本当にいいことだし、山本がＭＶＰを取って日本に持って帰れることが嬉しいね。野球は今、人気の絶頂にある