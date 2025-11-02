韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「기후동행카드（キフトンヘンカドゥ）」の意味知ってる？「기후동행카드（キフトンヘンカドゥ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、ソウル観光に便利な交通カードのことです！いったい、「기후동행카드（キフト