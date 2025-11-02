温泉たまごかけご飯でギネス世界記録を目指すイベントが和倉温泉で行われました。これは能登の復興を目的に能登のお米とたまごを使って「同時に卵かけご飯をつくった最多人数」のギネス世界記録にチャレンジするものです。会場では地域の子どもたちや保護者など400人が集まり、制限時間などのルールの説明を受けたあと、一斉にたまごかけご飯づくりに挑戦。審査の結果、これまでの記録を大きく上回る397人が盛り付けに成功し