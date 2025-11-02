明日3日(月:祝)の関東は、秋晴れでお出かけ日和の所が多いでしょう。ただ、大気の状態が不安定で昼頃から局地的に雨や雷雨がありそうです。北部の山では雪にも注意が必要です。明日3日は関東甲信はお出かけ日和も天気の急変に注意明日3日(月:文化の日)の関東甲信では、高気圧に覆われて、広い範囲で爽やかな秋晴れとなるでしょう。洗濯物やお出かけ日和となりそうです。ただ、油断は禁物で上空にはこの時期としては強い寒気が流れ