フェラーリを名乗ることが許された308 GTB1970年代の始めには、12気筒未満のエンジンを積んだミドシップというコンセプトを、エンツォ・フェラーリ氏は完全に受け入れていたらしい。その結果、ディーノ・ブランドの206 GTや308 GT4と異なり、308 GTBはフェラーリを名乗ることが許された。その頃、マラネロをラインオフしていた量産車は1000台前後。ビジネス感覚に鋭いエンツォは、安価なミドシップ・フ