カルビーとKFCが再びタッグを組み、話題のコラボポテトチップスが帰ってきます！2025年11月3日（月）より、全国のコンビニで『ポテトチップス KFC オリジナルチキン味』と『KFC 香るゆず七味チキン味』が期間限定で登場。KFC伝統のスパイス香るチキンの風味や、ゆず×七味の上品な辛みを手軽に味わえる注目の新作です。おうちでちょっと贅沢なティータイムを楽しんでみては？♡ カルビー×KFCのこだわりが