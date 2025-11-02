¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Êµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ù¥¢¥Õ¥ë¤Î¡È¥Þ¥°¡É¤â¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êº£²ó¡ÈWELCOME TO TULLY¡ÇS HOLIDAY MARKET¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¥Ñ