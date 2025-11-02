今季パ・リーグの最多セーブ投手に輝いた西武・平良海馬投手（25）が2日、埼玉県所沢市の球団施設で行われている秋季キャンプでブルペン投球を行った。来季は先発再転向の可能性が高いだけに、ブルペンでは「長い回を投げても疲れずに、速い平均球速が維持できるか」を一つのテーマに掲げる。15、16日に開催される韓国との強化試合（東京ドーム）で日本代表メンバーに選出された。2日のブルペンでは同戦で使用されるMLB球を