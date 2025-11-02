Jリーグは11月２日、J２第35節の10試合を各地で開催した。優勝争いでは、水戸が一歩抜け出した。敵地で甲府と対戦した首位の水戸は、45分に加藤千尋が決めた１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利した。一方で２位の長崎は磐田に０−１で敗れ、17試合ぶりの黒星。この結果、水戸が長崎との勝点差を「４」に広げた。また、11位の札幌は千葉と対戦し、２−５で敗戦。プレーオフ圏内進出の可能性が潰えた。なお、３位の千葉か