【カイロ＝田尾茂樹】エジプトの首都カイロ郊外のピラミッド近くに、日本の支援で建設された「大エジプト博物館」が１日、全面開館し、記念式典が開かれた。古代エジプト文明を中心に至宝約１０万点を所蔵し、エジプト観光の新たな目玉となる。４日から一般公開される。展示面積は約５万平方メートル。昨年１０月に試験公開が始まった常設展示室に加え、「黄金のマスク」など約６０００点のツタンカーメン王の遺物を集めた専用