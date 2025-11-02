【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１日、カナダのトロントで第７戦が行われ、大谷翔平（３１）、山本由伸（２７）、佐々木朗希（２３）が所属するドジャース（ナショナル・リーグ）が延長戦の末に５―４でブルージェイズ（アメリカン・リーグ）を下し、通算４勝３敗で２年連続９度目の制覇を果たした。連覇は球団初で、１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以