フジテレビ系「ザ・共通テン！」が１０月３１日に放送され、８０年代に活躍したアイドルが特集され、元シブがき隊の薬丸裕英らが出演した。ＶＴＲでは、８４年に鳴り物入りでデビューした当時１４歳の女の子３人組「少女隊」のメンバーだったミホ（藍田美豊さん＝５６歳）がＶＴＲで登場した。デビューについては一部メディアで“１万人を超えるオーディションで誕生した３人組”などと報じられたが、ミホは「オーディション