日本海側は雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北陸や東北では、激しい雨の降る所もありそうです。土砂災害や、落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。関東から西は晴れ間の出る所が多くなりますが、関東も急な強い雨や、雷雨の可能性があります。また、全国的に北風が強まるでしょう。朝の気温はけさより低い所もあり、関東から西で11℃前後と、この時季らしい冷え込みになりそうです。日中は全国的にきょうより低く、金