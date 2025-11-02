明石家さんまが１日放送されたＭＢＳラジオ「ＭＢＳヤングタウン土曜日」に出演した。番組冒頭で「熊をむやみに殺したらまた問題が起こったりするしやな。もう、共存せなしゃあないねんけど」と、各地で急増している熊被害に言及したさんま。「人間と同じ罪を与えたらええと思うで。畑を荒らしたら檻の中に何年、とか。こうしたら死刑、とか。そうせな、どちらにとってもかわいそうやねんな、平等じゃないから」と持論を展開