セコムが2日、X（旧ツイッター）公式アカウントを更新。同社のCMに起用し、ワールドシリーズ連覇を決めたドジャースの大谷翔平投手（31）を祝福した。公式アカウントでは大谷の写真を添え「大谷翔平選手、2年連続の優勝おめでとうございます一瞬たりとも目が離せない、手に汗握る激戦でしたね!!」と祝福した。