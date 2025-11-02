【中銀チェック】英中銀は一部で利下げの期待 4日の豪中銀に続いて、6日の英中銀金融政策会合も据え置き見通しが大勢となっています。ただ、一部で利下げ見通しが出ています。短期金利市場では73%が据え置きを見込み、27%が利下げを見込んでいます。専門家予想でも据え置き見通しがほとんどとなっていますが、米大手投資銀行ゴールドマンサックスは顧客向けレポートで0.25%利下げの見通しを示しています。 2