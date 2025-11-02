サッカーの明治安田J2リーグ、モンテディオ山形は2日、アウェーで大分と対戦、2対1で勝利しました。15位の大分と対戦した12位のモンテディオ。試合は前半モンテディオが土居と寺山のゴールで2点を挙げ、試合を折り返します。後半、大分に1点を返されますが、そのまま逃げ切り、2対1で勝利しました。モンテディオは5試合負けなしで、通算成績は13勝7分け15敗、順位は20チーム中、11位に上がりました