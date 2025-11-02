「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦が行われ、駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７度目の優勝を飾った。５位に終わった初戦出雲駅伝からの巻き返しに成功。３大会ぶりの優勝を狙う来年１月の箱根駅伝に弾みをつけた。中大が２分１秒差の２位、青学大が２分３５秒差の３位、初戦の出雲駅伝覇者で連覇を狙った国学院大は４位、早大が５位と前評判の５強が上位を占め、