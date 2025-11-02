次回のサンデーPUSHスポーツは2025年11月9日（日）放送！ボクシング中谷潤人の貴重な1日に番組が独占密着！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：中谷潤人、屋敷裕政、嶋佐和也（ニューヨーク）、荒川（エルフ）■ボクシング3階級制覇中谷潤人がスポーツ番組初出演！去年、ボクシング3階級制覇を達成した中谷潤人31戦全勝、来年5月には井上尚弥との頂上決戦が期待される今注目の選手！今回、中谷が番組に初出演！世界王者の登場にス