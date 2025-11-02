【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が１日、軍の最精鋭の特殊作戦部隊を視察したと伝えた。正恩氏は軍の組織機構を強化する必要性を強調し、党中央軍事委員会で本格的に検討すると表明した。正恩氏は「全軍を、戦えば必ず勝つ強兵にするのが我が党の念願だ」と語った。韓国・聯合ニュースによると、同部隊は「暴風軍団」とも呼ばれ、韓国の情報機関・国家情報院は、