1日、山都町で車どうしが正面衝突し3人がけがをする事故があり、車を運転していたアメリカ国籍の男が逮捕されました。事故があったのは山都町北中島の国道445号です。警察によりますと1日午後3時40分頃、中央線をはみだした乗用車が対向車線の軽自動車と正面衝突しました。この事故で軽自動車に乗っていた70代女性と孫の小学生2人の計3人が重軽傷を負いました。警察は、乗用車を運転していたアメリカ国籍のチェ・ティモシィ・ソン