山都町で1日、清和文楽の里まつりが開かれました。清和文楽の無料公演や地元食材の販売が行われ訪れた人は思い思いに楽しんでいました。今年はSDGsフェスタと同時開催となり、町内で持続可能な街づくりに取り組む個人や団体が表彰されました。