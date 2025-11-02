都内で開催中の東京国際映画祭で2日、20年のコロナ禍以降、映画業界の問題、課題を共有し、映画祭での交流を通じた新たな連携によって、顔の見える議論につなげることを目的とした「シネマ・コネクティング・ジャパン官民連携フォーラム」が開催された。同フォーラムには、政府が24年9月に第1回会合を開催したコンテンツ産業官民協議会・映画戦略企画委員会から内閣府、文化庁、経産省の担当者が出席。加えて、同委員会に民間構成