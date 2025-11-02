歌手和田アキ子（75）が2日、テレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」（日曜午後3時20分）に出演。飲み仲間で“小アッコ”と呼ばれている女性タレントについて実名告白した。徳光和夫（84）との路線バス旅で、和田が入店交渉し、3軒目でOKをもらえた中華料理店で乾杯。徳光から「アッコちゃんもかなりの酒豪だけどさ。あなたより酒豪の女性芸能人はいる？」と尋ねられた。和田は「飲んでしつこいのは島崎和歌子」と名指しして「かわ