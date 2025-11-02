全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・阿佐ヶ谷のイタリア料理店『Gatto Calico（ガットカリコ）』です。北海道産の銘柄肉をシンプルに味わうイタリアン北海道・岩見沢出身のシェフ加藤裕人さんが、北海道産の肉を使い続ける理由。それは地元愛に加えて、前の店からの付き合いという、信頼する肉の卸しにある。「できるだけ同じ業者さんと長くお付き合いしたい」という加藤