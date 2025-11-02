初当選直後から学歴詐称疑惑を問われ続けてきた伊東市の田久保真紀前市長。10月31日、市議会で2度目の不信任決議が可決し、失職しました。（田久保真紀 前市長）「卒業は確認ができませんでした」「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています」田久保前市長の経歴詐称疑惑で、揺れ続けた伊東市。就任から156日目。“田久保劇場”に幕を下ろすときがやってきました。（伊藤薫平 キャスター）「10月31日。市長として最後の日